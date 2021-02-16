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خام برنت يرتفع مجدداً ويصل إلى 63.44 دولار للبرميل

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خام برنت يرتفع مجدداً ويصل إلى 63.44 دولار للبرميل خام برنت يرتفع مجدداً ويصل إلى 63.44 دولار للبرميل
عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم مارس قفزت 1.1 %

خام برنت يرتفع مجدداً ويصل إلى 63.44 دولار للبرميل

ارتفعت النفط خلال تعاملات الثلاثاء بعدما تسبّبت الموجة الباردة في الولايات المتحدة في إغلاق منصات التنقيب عن الخام في تكساس (أكبر ولاية منتجة للخام).

وقال رئيس إستراتيجية الأسواق العالمية لدى "أكسي" "ستيفن إينيس": "إن تعطل الإمدادات المفاجئ في الولايات المتحدة وفّر فرصة قصيرة الأجل لتعافي الأسعار، والتي من المحتمل أن تدفع سعر الخام نحو مستوى كانت الأسواق ستتجه إليه في النهاية، لكن أسرع قليلاً من المتوقع"، وفقاً لوكالة "رويترز".

وبحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، فإن تكساس مسؤولة عن إنتاج 4.6 مليون برميل يومياً من النفط، كما يوجد لديها 31 منصة للتنقيب عن الخام.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أبريل بنحو 0.2 %، إلى 63.44 دولار للبرميل، في الساعة 09:00 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.

كما صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم مارس 1.1 % إلى 60.11 دولار للبرميل.النفط أسعار النفط

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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