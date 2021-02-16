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جراحة ناجحة لاستخراج سلك معدني بطول 4 سم من عين أربعيني بمكة

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جراحة ناجحة لاستخراج سلك معدني بطول 4 سم من عين أربعيني بمكة جراحة ناجحة لاستخراج سلك معدني بطول 4 سم من عين أربعيني بمكة
حضر إلى قسم الطوارئ وهو يعاني وجود ثقب بمقلة العين

جراحة ناجحة لاستخراج سلك معدني بطول 4 سم من عين أربعيني بمكة

تمكّن فريق طبي بقسم العيون بمستشفى النور التخصصي عضو تجمع مكة المكرّمة الصحي، من استخراج سلك معدني يصل إلى الجزء الخلفي من عين مريض يبلغ من العمر 43 عاماً.

وأوضح رئيس الفريق الطبي للعملية واستشاري طب وجراحة العيون الدكتور أسامة محمد العيدروس، أن المريض حضر إلى قسم الطوارئ وهو يعاني إصابة في عينه بجسم غريب، حيث تبيّن بعد مناظرة الحالة وجود ثقب بمقلة العين مع وجود سلك معدني واصل للجزء الخلفي.

وأشار العيدروس؛ إلى أنه تم التدخل في أسرع وقت وإدخال الحالة للعمليات تحت التخدير العام، وتم استخراج السلك المعدني وإصلاح الثقب في مقلة العين، والحمد لله تكللت العملية بالنجاح.

وبيّن المدير الطبي لمستشفى النور التخصصي الدكتور مطلق المالكي، أنه -بفضل الله- ثم التجهيزات المتوافرة والكفاءات المؤهلة بالمستشفى هي التي تقودنا -بعد الله- للنجاحات ولتقديم جميع الخدمات الطبية والوقائية للمرضى وهذا ما نصبوا إليه بالمستشفى حيث وضعنا أمام أعيننا خدمة المريض ليتلقى الخدمة بكل يسر وسهولة.

من جهته، قال المريض: أحمد الله أولاً وأخيراً بأني لم أفقد بصري ويعود الفضل -بعد الله- للفريق الطبي الذي أشرف على حالتي ووجدت كل العناية والاهتمام بحالتي الصحية، فلهم مني وافر الشكر والتقدير.فريق طبي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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