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"عملاق" يتهيأ و"ماطرة 11" تبدأ.. "أجواء 36 ساعة قادمة" بتوقيع "الحصيني"

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"عملاق" يتهيأ و"ماطرة 11" تبدأ.. "أجواء 36 ساعة قادمة" بتوقيع "الحصيني" "عملاق" يتهيأ و"ماطرة 11" تبدأ.. "أجواء 36 ساعة قادمة" بتوقيع "الحصيني"
قال: منخفض يُدني الحرارة.. فترة أطول ورياح أشد وهطولات أغزر وثلوج أكثف

توقع الباحث في الطقس، عضو لجنة تسميات المناخية؛ عبدالعزيز الحصيني، أن تبدأ الحالة الممطرة الحادية عشرة لموسم 1442هـ مساء اليوم الثلاثاء.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "متوقع تشكُّل #منخفض_العملاق -إن شاء الله- على غرب قبرص في البحر المتوسط، ومتوقع أن يكون عملاقاً في اتساع تأثيره الجغرافي من تركيا حتى مروراً بالمملكة وإن كان بشكل أقل من غيرها".

وتابع: "متوقع أن يكون عملاقاً في قوة تأثيره على شرق المتوسط، وتدن في درجة حرارته المصاحبة له وطول فترة بقائه وشدة رياحه وغزارة مطره وكثافة ثلوجه - إلا أن يصرفه الله".

وأضاف "الحصيني": "متوقع خلال الـ 36 ساعة القادمة من مساء اليوم الثلاثاء 1442/7/4هـ أمطار متفاوتة من مكان الى آخر من خفيفة لمتوسطة من تبوك والحدود الشمالية والجوف مع فرصة ثلوج من خفيفة لمتوسطة الأربعاء والخميس، ومتوقع أن تمتد الأمطار من خفيفة لمتوسطة وهي متفرقة على أجزاءٍ من المدينة المنوّرة وحائل وشمال مكة المكرّمة مع رياح من متوسطة لقوية على الشمالية والشمالية الغربية وغبار، ومن خفيفة إلى متوسطة على باقي المناطق".حالة الطقس الأرصاد أمطار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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