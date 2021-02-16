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الحقيبة الجينز نجمة الموضة في 2021

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الحقيبة الجينز نجمة الموضة في 2021 الحقيبة الجينز نجمة الموضة في 2021

مصراوي Masrawy

09:00 ص الثلاثاء 16 فبراير 2021

د ب أ-
أوردت مجلة "Elle" أن الحقيبة الجينز تعد نجمة الموضة النسائية في 2021؛ حيث تشتمل عليها تشكيلات الماركات العالمية مثل Dior و Chanel و Tom Ford و Saint Laurent.
وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن الحقيبة الجينز تمتاز بطابع عملي وأنيق، مشيرة إلى أنها تتناغم بطبيعة الحال مع الملابس الجينز، ومن الأفضل التنسيق بين درجات الجينز الغامقة والفاتحة.
ويمكن أيضا تنسيق الحقيبة الجينز مع خامات أخرى مثل القطن والجلد. ولإطلالة كاجوال ذات طابع عصري يمكن تنسيق الحقيبة الجينز مع بدلة رياضية.

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