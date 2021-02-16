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الاتحاد الأوروبي يطلق غدًا برنامجًا لدراسة النسخ المتحورة من كورونا

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الاتحاد الأوروبي يطلق غدًا برنامجًا لدراسة النسخ المتحورة من كورونا الاتحاد الأوروبي يطلق غدًا برنامجًا لدراسة النسخ المتحورة من كورونا
لايين: سيجمع المختبرات والسلطات الصحية والعلماء والمفوضية الأوروبية

الاتحاد الأوروبي يطلق غدًا برنامجًا لدراسة النسخ المتحورة من كورونا

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، أن المفوضية ستطلق الأربعاء برنامجًا لدراسة النسخ المتحورة "المثيرة للقلق" من .

وقالت فون دير لايين في حوار مع صحيفة "ليزيكو" الفرنسية اليوم الثلاثاء: إن البرنامج الذي أطلق عليه اسم "هيرا إنكوبيتور"، "سيجمع المختبرات والسلطات الصحية والعلماء والمفوضية الأوروبية، وستخصص له أموال كبيرة"، دون أن توضح قيمة هذه الأموال.

وأضافت: "منذ الآن، وبالتوازي مع الجهود المبذولة على اللقاحات الحالية؛ يجب أن نساعد المصنّعين على تطوير قدرات إنتاج اللقاحات من "الجيل الثاني"؛ مشيرة إلى أن "هذه النسخ المتحورة تُقلقنا كثيرًا".

وكانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت عزمها إطلاق وكالة أوروبية جديدة، هي هيئة الاستجابة للطوارئ الصحية "هيرا"؛ بهدف مكافحة الأوبئة المستقبلية، وتحسين التنسيق بين دول الاتحاد السبع والعشرين؛ وفق " اليوم".

والأحد أعلنت مفوضة الصحة الأوروبية أن الوكالة الأوروبية للأدوية ستسرع آلية الترخيص للقاحات الجديدة لكورونا في مسعى منها للتصدي بشكل أفضل للنسخ المتحورة من كوفيد-19.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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