واشنطن تعبر عن غضبها من "هجوم أربيل".. وتعرض دعم التحقيقات

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قَتلت متعاقدًا مدنيًّا وجرحت عددًا من أعضاء التحالف بينهم جندي أمريكي

عبّر وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن"، عن غضب الإدارة الأمريكية بسبب الهجوم الصاروخي على مطار أربيل الذي يضم قاعدة عسكرية أمريكية.

وأضاف "بلينكن" أن التقارير الأولية تشير إلى أن الهجمات قتلت متعاقدًا مدنيًّا وجرحت عددًا من أعضاء التحالف، من بينهم جندي أمريكي وعدد من المتعاقدين الأمريكيين.

وأعرب "بلينكن" -وفق "سكاي نيوز عربية"- عن تعازيه لعائلة المتعاقد المدني الذي قُتل في هذا الهجوم، وللشعب العراقي والعائلات التي تعاني من أعمال العنف.

وقال إنه تَواصل مع رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني؛ لمناقشة الحادث، وللتعهد بتقديم دعم واشنطن لجميع الجهود المبذولة للتحقيق ومحاسبة المسؤولين.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن 14 صاروخًا استهدفت قاعدة أمريكية في أربيل، 4 منها أصابت مباني فيها؛ وذلك في الهجوم الذي أسفر عن مقتل متعاقد مدني وإصابة 5 أمريكيين من بينهم جندي.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية: إن متعاقدًا أمريكيًّا مدنيًّا قُتِل في الهجوم الصاروخي على مطار أربيل في كردستان العراق؛ بينما جرح ستة أمريكيين آخرين، من بينهم جندي.

وأفاد المتحدث باسم قوات التحالف المشتركة -عملية العزم الصلب- الكولونيل وايني ماروتو، بأن تقارير أولية تشير إلى أن "نيرانًا غير مباشرة سقطت على قوات التحالف في أربيل الليلة. وقد قُتل متعاقد مدني واحد، وأصيب 5 متعاقدين مدنيين وجُرِح جندي أمريكي واحد".

وزعمت مليشيا عراقية موالية لإيران، الثلاثاء، مسؤوليتها عن الهجوم الصاروخي الذي استهدف مطار أربيل ومحيطه في كردستان العراق، مساء الاثنين.