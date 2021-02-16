بقرار من "أمين الرياض".. "الضويحي" يباشر عمله رئيسًا لبلدية ثادق

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باشر طلال بن غالب بن ضويحي، مهام عمله رئيسًا لبلدية محافظة ثادق، بعد صدور قرار أمين منطقة الرياض بتعيينه رئيسًا للبلدية.

والضويحي من الكفاءات الإدارية المميزة، ويحمل درجة الماجستير في إدارة الأعمال، وحاصل على عدد من الدورات في مجال العمل البلدي داخل المملكة وخارجها.

وعمل الضويحي رئيسًا لبلدية القريع بني مالك بأمانة محافظة الطائف من عام 1432هـ حتى عام 1435هـ، وعمل رئيسًا للمجلس البلدي ببلدية القريع بني مالك من عام 1433هـ حتى عام 1435هـ، كما عمل رئيسًا لبلدية محافظة مرات من عام 1435 حتى عام 1442، وصدر قرار أمين منطقة الرياض بتكليفه رئيسًا لبلدية محافظة ثادق بتاريخ ١ رجب ١٤٤٢هـ.