أقل قسط 2100 جنيه.. الإسكان تكشف تفاصيل أقساط شقق "سكن لكل المصريين" (مواعيد وإجراءات)

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبدالناصر:

أيام قليلة وتعلن وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي، نتيجة المتقدمين لشقق المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، بعد أن تم فرز الملفات رسميا الشهر الماضي.

وتساءل الحاجزين عن موعد سداد الأقساط الربع سنوية التي نصت عليها كراسة شروط الحجز وما هي قيمتها؟.

مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أوضحت أنه تم بدء فرز ملفات العملاء المتقدمين على إعلان المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين" لمنخفضي ومتوسطي الدخل، وذلك بهدف التحقق من انطباق الشروط على المتقدمين والتأكد من استيفاء المستندات المطلوبة منهم.

وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أنه بداية من أول إبريل المقبل سيتم البدء في سداد الأقساط الربع سنوية لمدة 12 قسط قسط، بواقع قسط كل 3 أشهر.

وأشارت إلى أن الأقساط مختلفة حسب المشروع ومساحة الوحدة، حيث تم طرح وحدات ضمن الإسكان الاجتماعي وكذلك الإسكان المتوسط.

وتابعت: "شقق الإسكان الاجتماعي الـ75 مترا سيتم سداد 2100 جنيه كل قسط، والشقق الـ90 مترًا سيتم سداد 2600 جنيه كل قسط أيضًا، أما شقق الإسكان المتوسط سيتم سداد سيتم سداد 10 آلاف جنيه للوحدة الـ100 مترًا، والشقة الـ110 متر يصل القسط الربع سنوى لـ 10.5 ألف جنيه، وكذلك تصل أقساط الوحدات الـ120 متر لـ11.5 ألف جنيه".

وكان صندوق الإسكان الاجتماعي انتهى من حجز شقق بمساحات 75 مترًا و90 مترًا، في مدن (بدر "حدائق العاصمة" – حدائق أكتوبر – أكتوبر الجديدة "منطقة غرب المطار" – 15 مايو – العاشر من رمضان – العبور الجديدة – السادات – المنيا الجديدة – ملوى الجديدة – أسوان الجديدة - قنا الجديدة - سوهاج الجديدة)، بأسعار وصلت لـ244 ألف للشقة الـ75 مترًا، و310 ألف للوحدة الـ90 مترًا.

ووفقا لعمية تخصيص شقق الإسكان الاجتماعي، تبدأ عمليات الاستعلام الميدانى ثم الاستعلام الائتماني بعد 3 سنوات من الآن، وهنا يتم تحديد دفعة الاستلام والتي تصل لـ40 ألف بشكل متوسط حيث تختلف من حاجز إلى آخر وفقا لمعدل الدخل والسن وكذلك جهة التمويل وأيضًا قيمة الدعم الممنوح للمتقدم من صندوق الإسكان.

ثم بعد ذلك يتم تخصيص الوحدة للمتقدم المنطبق عليه الشروط، ويتم انهاء إجراءات الاستلام مع جهاز المدينة المتواجد به الوحدة.

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