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أمين الرياض يوجّه بحصر الشركات الأجنبية المتعاقدة مع الأمانة

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أمين الرياض يوجّه بحصر الشركات الأجنبية المتعاقدة مع الأمانة أمين الرياض يوجّه بحصر الشركات الأجنبية المتعاقدة مع الأمانة
تحقيقاً لمستهدفات إستراتيجية الرياض وتماشياً مع التوجّه الحكومي

أمين الرياض يوجّه بحصر الشركات الأجنبية المتعاقدة مع الأمانة

وجّه الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف أمين منطقة الرياض، بحصر الشركات المتعاقدة مع الأمانة في المجالات كافة.

وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: تحقيقاً لمستهدفات إستراتيجية #الرياض.. وجّه أمين الرياض بحصر الشركات المتعاقدة مع الأمانة في المجالات كافة، والتأكيد على وجود مقرها الإقليمي في العاصمة تماشياً مع التوجّه الحكومي القاضي بإيقاف التعاقد مع أيّ شركة أو مؤسسة أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة.

وكان قد صرَّح مصدر مسؤول، أمس، بأن حكومة المملكة العربية عازمة على إيقاف التعاقد مع أيّ شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير السعودية ابتداءً من (1 / 1 / 2024م).. ويشمل ذلك الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة، أو أيّ من أجهزتها.

وأشار المصدر إلى أن ذلك يأتي تحفيزاً لتطويع أعمال الشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها تعاملات مع حكومة السعودية والهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أيّ من أجهزتها، وسعياً نحو توفير الوظائف، والحد من التسرّب الاقتصادي، ورفع كفاءة الإنفاق، وضمان أن المنتجات والخدمات الرئيسة التي يتم شراؤها من قِبل الأجهزة الحكومية المختلفة يتم تنفيذها على أرض السعودية، وبمحتوى محلي مناسب.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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