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مصراوي Masrawy

القاهرة - (أ ش أ):

سلطت صحف القاهرة الصادرة اليوم الثلاثاء، الضوء على نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي جاء في مقدمته توجيهات الرئيس فيما يخص مشروع تنمية وسط وشمال سيناء، والبدء الفوري في إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الزراعي بمنطقة الحمام بالساحل الشمالي، إلى جانب عدد من أخبار الشأن المحلي.

وتحت عنوان "السيسي "استصلاح أراضي سيناء بمياه محطة بحر البقر"، أبرزت صحيفة الجمهورية ما جاء في اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والدكتور محمد شارك وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الرئاسة السفير بسام راضي قوله إن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية وسط وشمال سيناء، خاصة ما يتعلق باستصلاح وزراعة الأراضي بالمياه المنصرفة من محطة بحر البقر.

وذكرت الصحيفة أن الرئيس وجه بتحقيق التنسيق والتكامل ما بين جهات الدولة لا سيما قطاعات العمل المشترك من الري والزراعة للإسراع في الخطوات التنفيذية لهذا المشروع الاستراتيجي ولمردوده الهام على جهود الدولة في التنمية الشاملة لشبه جزيرة سيناء.

وأبرزت صحيفة الأهرام تحت عنوان "الرئيس: محطة لمعالجة مياه الصرف الزراعي في الساحل الشمالي بطاقة 6 ملايين متر مكعب"، توجيهات الرئيس السيسي بالبد الفوري في إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الزراعي بمنطقة الحمام بالساحل الشمالي بطاقة ٦ ملايين متر مكعب من المياه يومي بهدف استصلاح وزراعة حوالي ٥٠٠ ألف فدان غرب الدلتا، في إطار استراتيجية الدولة للتوسع في الرقعة الزراعية على مستوى الجمهورية، وتطوير منطقة الصحراء الغربية، وتكوين مجتمعات زراعية وسكانية جديدة ترتكز على الإنتاج والتصنيع الزراعي، مشيرة إلى أنه من المقرر تجميع ونقل مياه المصارف الزراعية بمنطقة شمال الدلتا إلى محطة المعالجة بالحمام عن طريق شق مسار بطول ١٢٠ كم.

وتحت عنوان " الرئيس يوجه بسداد ديون طفلة الفيوم وعلاج والدتها"، أشارت صحيفة "الأخبار" للفتة الإنسانية للرئيس السيسي التي تجلت في توجيهاته بالمساهمة فـى ســـداد الــديــون المتراكمة على أسرة الطفلة شهد عصام «١٣ سنة» إضافة إلى توفير تروسيكل حديث ليعمل عليه أخوها الأكبر، وإقامة مشروع متناهى الصغر للأسرة يدر لها دخلا شهريا.

وذكرت الصحيفة أنه تقرر كذلك دراســة إلحــاق شهد بالتعليم المجتمعى وتحمل مصاريف علاج الأم من خـلال إحــدى الجمعيات الأهلية، وتوفير كـرسـى متحرك لمساعدتها على الحركة حـيـث تـعـانـى مــن شـلـل نـصـفـي، وقـــد تم نقل الأم بواسطة سيارة إسعاف مجهزة لمستشفى الشيخ زايـد التخصصى لمتابعة حالتها الصحية، واتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة تجاهها.

كما أبرزت الصحف الصادرة اليوم، انفراد وكالة أنباء الشرق الأوسط بزيارة الوفد المصري برئاسة السفير محمد ثروت للعاصمة طرابلس أمس للقاء وزير الخارجية في حكومة الوفاق الليبية محمد الطاهر سيالة؛ لبحث ترتيبات إعادة افتتاح السفارة المصرية ومختلف موضوعات تفعيل العلاقات بين البلدين الشقيقين.

ونقلت صحيفة "المصري اليوم" ما ذكرته "أ ش أ" أن الوفد أكد حرص مصر على أمن واستقرار ليبيا، وأن وجوده في طرابلس لبدء خطوات عملية لإعادة افتتاح مقر السفارة المصرية بطرابلس بما سيسهم في تعزيز العلاقات القائمة بين البلدين خاصة في مجال تقديم الخدمات والتسهيلات القنصلية على المواطنين في البلدين.

وتحت عنوان "جهود مصرية لإعادة الفلسطينيين والإسرائيليين للمسار التفاوضي"، سلطت "الجمهورية" الضوء على الاتصال العاتفي الذي تلقاه وزير الخارجية سامح شكري أمس من المبعوث الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند.

ونقلت عن المتحدث باسم الوزارة السفير أحمد حافظ قوله إن الوزير شكري تطرق إلى الجهود المصرية المبذولة خلال الفترة الأخيرة من أجل خلق البيئة المواتية لإعادة انخراط الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في المسار التفاوضي وما شهدته من تكثيف للتشاور مع الشركاء الإقليميين والدوليين عبر عدة مسارات كان آخرها الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية المنعقدة على المستوى الوزاري.

وتحت عنوان "النواب يلغي إعفاء مكافأة "الشيوخ" من الضرائب" ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الجلسة العامة لمجلس النواب أمس شهدت جدلا واسعا حول المادة الخاصة بإعفاء مكافآت أعضاء مجلس الشيوخ من الضرائب.

وأشارت الصحيفة إلى أن المجلس كان قد وافق على تعديل نص المداة 284 من مشروع قانون لائحة مجلس الشيوخ التي تتعلق بإعفاء مكافئات نواب مجلس الشيوه من الضرائب.

وذكرت أن المجلس وافق أمس على مجموع مواد مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ وأرجأ الموافقة النهائية لجلسة اليوم.

وتحت عنوان "240 مليون دولار من اليابان لتعزيز التحول للطاقة النظيفة"، أبرزت "الأخبار" توقيع وزارتي التعاون الدولي، والمالية، اتفاقا مع الحكومة اليابانية لتمويل ميسر بقيمة ٢٥ مليار ين ياباني، بما يعادل ٢٤٠ مليون دولار، فى إطار تمويل سياسات التنمية وتعزيز التحول نحو الطاقة النظيفة ودعم الموازنة.

ونقلت الصحيفة عن الدكتورة رانيا المشاط تأكيدها أن التوقيع جاء عقب مفاوضات امتدت طوال العام الماضى رغم جائحة كورونا وإجراءات الإغلاق التى اتخذتها جميع دول العالم، وأشارت إلى أن الاتفاق على هذا التمويل يعكس أطر التعاون الاستراتيجى بين مصر واليابان التى تتنوع فى العديد من القطاعات بهدف تحقيق التنمية المستدامة.

وذكرت الصحيفة أن المشاط أوضحت أن محفظة التعاون الجارية مع الجانب اليابانى تخدم العديد من القطاعات التنموية فى مصر على رأسها الكهرباء والتعليم والتعليم الفنى والتعليم العالى والبحث العلمى وكذلك السياحة والآثـار، وتبلغ قيمة المحفظة الجارية ٢٫٧١ مليار دولار فى ١٤ ً مشروعا.

وتحت عنوان " منخفض جوي شديد البرودة وأمطار ورياح مثيرة للأتربة"، أبرزت صحيفة "المصري اليوم" رفع وزارة التنمية المحلية والمحافظات من استعدادادتها لمواجهة موجة الطقس السئ المحتملة.

ونقلت الصحيفة عن هيئة الأرصاد الجوية توقعاتها بأن تتأثر البلاد بمنخفض جوي شديد البرودة بداية من اليوم حتى بعد غد، حيث تنخفض درجات الحرارة من 3 إلى 6 درجات مع هبوب رياح مثيرة للرمال والأتربة وسقوط أمطار على مناطق مختلفة من البلاد خصوصا الشمال.

وتحت عنوان " الجنيه ضمن قائمة أفضل 10 عملات أداء أمام الدولار خلال 4 سنوات"، أبرزت صحيفة "الوطن" تقريرالمركز الإعلامي لمجلس الوزراء حول وجود الجنيه ضمن أفضل عملات العالم من حيث الأداء أمام الدولار خلال 4 سنوات.

وأشارت "الوطن" إلى أن التقرير أكد صمود الجنيه خلال 2020 وتحقيقه مكاسب أمام الدولار بعد تعافي صافي الاحتياطات الدولية رغم أزمة كورونا.