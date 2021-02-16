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"الأرصاد": أمطار رعدية متوسطة في مجملها مصحوبة برياح نشطة على 5 مناطق

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"الأرصاد": أمطار رعدية متوسطة في مجملها مصحوبة برياح نشطة على 5 مناطق "الأرصاد": أمطار رعدية متوسطة في مجملها مصحوبة برياح نشطة على 5 مناطق
رياح سطحية على الرياض والقصيم والشرقية

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية متوسطة في مجملها مصحوبة برياح نشطة على مناطق: تبوك، الجوف، الحدود الشمالية؛ يمتد تأثيرها إلى أجزاءٍ من منطقتَي المدينة المنوّرة وحائل، كما تنشط الرياح السطحية على أجزاءٍ من منطقتَي الرياض والقصيم، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما ستكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية على جنوبية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.حالة الطقس الأرصاد أمطار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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