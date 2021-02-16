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مجموعة تطلق على نفسها "سرايا أولياء الدم" تتبنى الهجمات على أربيل

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موسكو - سبوتنيك .وقالت المجموعة في بيان إنه، "في تمام الساعة التاسعة و15 دقيقة من مساء اليوم تمكن رجالكم في سرايا أولياء الدم من القيام بعملية نوعية ضد الاحتلال الأمريكي في شمالنا الحبيب، حيث اقتربنا من قاعدة الاحتلال (الحرير) في أربيل بمسافة 7  كيلومترات، وتمكنا من توجيه ضربة قاصمة قوامها 24 صاروخا أصابت أهدافها بدقة بعد أن فشلت منظومة CRAM وقذائف الاحتلال من اعتراضها".

© REUTERS / MAX ROSSI

وأضاف البيان أن "الهجوم أدى إلى أضرار جسيمة بآليات ومخازن وطائرات الاحتلال، وسقوط العديد من الإصابات في صفوف عناصرهم المحتلة".

وتابع البيان ،أنه "لن يكون الاحتلال الأمريكي بمأمن من ضرباتنا في أي شبر من الوطن حتى في كردستان التي نعدكم بعمليات نوعية أخرى فيها".

هذا وأعلنت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان، سقوط جرحى بإطلاق عدد من الصواريخ على مدينة أربيل وضواحيها.

ومن جانبه، أعلن المتحدث باسم قوات التحالف الدولي، العقيد واين ماروتو، ليل الاثنين، عن مقتل مقاول أجنبي مدني وإصابة 5 مدنيين وجندي أمريكي في الهجوم الصاروخي على أربيل.

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