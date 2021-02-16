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برلماني يطالب بحلول لتثبيت العمالة المؤقتة وصرف الرواتب بدون تأخير

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برلماني يطالب الحكومة بحلول لتثبيت العمالة المؤقتة وصرف الرواتب بدون تأخير برلماني يطالب بحلول لتثبيت العمالة المؤقتة وصرف الرواتب بدون تأخير

مصراوي Masrawy

04:00 ص الثلاثاء 16 فبراير 2021

كتب- نشأت علي:


طالب النائب المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بوضع حل لتثبيت العمالة المؤقتة والعاملين على الحسابات والصناديق الخاصة.

وطالب النائب بحتمية وجود بيانات صحيحة، مشيرًا إلى أن البيانات الحالية من متضاربة ولا يصح البناء عليها.

وأكد ضرورة صرف الرواتب في مواعيدها بدون تأخير، كاشفًا عن تأخر الرواتب لمدد وصلت إلى 7 أشهر سابقًا.

وعقب وزير المالية بأنه مسئول عن هذا الأمر، وتم استحداث أمر جديد، وهو ارسال المستحقات مقدمًا لكافة الجهات (مقدم 3 أشهر)، وسيتم دراسة موقف المتعاقدين قبل 30 يونيو 2016 وإمكانية وآلية التثبيت.

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إلى أنه بخصوص عقود المتدربين، ستقوم اللجنة بمخاطبة رئيس مجلس الوزراء بهذا الخصوص.

وفي النهاية طالب النائب بوضع جدول زمنى مُحدد لتنفيذ ما سبق وكذلك آليات محددة للتنسيق بين الجهات المختلفة.

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