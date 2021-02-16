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محاكمة سما المصري في سبّ ريهام سعيد.. اليوم

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محاكمة سما المصري في سبّ ريهام سعيد.. اليوم محاكمة سما المصري في سبّ ريهام سعيد.. اليوم

مصراوي Masrawy

04:00 ص الثلاثاء 16 فبراير 2021

كتب- محمود الشوربجي:

تنظر المحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة الراقصة سما المصري سبّ ريهام سعيد وإرسال عبارات خادشة لها.

وكشفت التحقيقات أن المتهمة سما المصري تعمدت إزعاج ريهام سعيد ومضايقتها، بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، كما بيّنت التحقيقات أنها قذفتها، عن طريق الهاتف، وأوكلت لها أمورا لو صحّت، لأوجبت احتقارها لدى بني وطنها، إذ أرسلت لها رسائل مسيئة عبر تطبيق "واتساب".

وأوضحت التحقيقات، أن المتهمة أرسلت للمجني عليها رسائل، تحوي عبارات وألفاظ خادشة للشرف والاعتبار، عبر تطبيق "واتساب"، كما استخدمت التطبيق الأخير على معلوماتية، لارتكاب جرائم السب والقذف.

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