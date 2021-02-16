منها الخل والليمون والعسل.. طرق طبيعية لتفتيح نمش الوجه

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مصراوي Masrawy

كتبت نور جمال

الكثير من الفتيات يولدن بالنمش، أو قد يظهر بسبب التعرض الكثير لأشعة الشمس، حيث تنتج بشرتنا مادة الميلانين بسبب التعرض لأشعة فوق البنفسجية، ويؤدي ذلك إلى ترسب الميلانين في بقعة واحدة، ما يسبب النمش.

ويحدث النمش في الغالب عند الأشخاص ذوي الشعر الأشقر أو الأحمر والبشرة الفاتحة والعيون الملونة، وعلى الرغم من أنه لا يشكل الكثير من المشاكل لدى العديد من الفتيات، إلا أن البعض يتضررن منه، لذا نقدم لكِ بعض الحلول لتفتيح النمش بطرق طبيعية في المنزل، وفق ما أورد في موقع "stylecraze".

1- خل التفاح:

حمض الماليك الموجود في خل التفاح يقشر خلايا الجلد الداكنة وهذا يساعد على تفتيح النمش

الطريقة:

- ملعقة كبيرة خل التفاح

- ملعقة صغيرة عسل

اخلطي العسل والخل وضعيه على النمش ويمكن وضعه على الوجه بالكامل، وتركه لمدة 15 دقيقة، وشطفه بالماء الفاتر، يستخدم كل يوم مرة واحدة حتى يختفي النمش.

2- الليمون:

الليمون هو مصدر غني بفيتاميني "سي" و"ج"، وهو مضاد للتصبغ، ويقلل من إنتاج مادة الميلانين لتقليل تصبغ الجلد

الطريقة

- عصير ليمون

- قطن

اعصري الليمون في وعاء وباستخدام قطنة ضعيه على وجهك واتركيه لمدة 15 دقيقة ثم اشطفيه، يمكنك عمله مرتين في الأسبوع.

وإذا كانت بشرتك حساسة لا تستخدمي هذه الطريقة لأن الليمون سيسبب الاحمرار لبشرتك.

3- جيل الصبار:

يؤدي وضع إلى إنتاج مادة الميتالوثيونين في الجلد، ما يمنع الضرر الناتج عن الأشعة فوق البنفسجية وقد يقلل ترسب الميلانين في الجلد

الطريقة

ضعيه على النمش وقومي بتدليك لمدة 3 دقائق واتركيه لمدة 10 دقائق ثم اشطفيه، وافعلي هذا كل يوم.

4- الكركم:

الكركمين المكون الأساسي للكركم يمنع الميلانين ويقلل من ترسبه في البشرة.

الطريقة

- ملعقة صغيرة من الكركم

- ملعقة من عصير الليمون

ضعيه على مناطق النمش وانتظري حتى تجف واشطفيه جيداً بالماء، كرري هذا مرة كل أسبوع.

5- الزبادي:

يحتوي على حمض اللاكتيك ويمنع هذا الحمض نشاط التيروزيناز ويقلل من الميلانين وفرط التصبغ

الطريقة

-ضعي الزبادي على مناطق النمش

- دلكيه في حركات دائرية لمدة 15 دقيقة

- يغسل بالماء الفاتر

افعليه يوميا

6- العسل:

يحتوي العسل على مركبات الفينول والفلافونويد التي تساعد في تقليل نشاط التيروزنياز، ويتحكم هذا في الإنتاج الزائد في بشرتك والذي بدوره يقلل ظهور النمش

الطريقة

- ملعقة صغيرة عصير ليمون

- ملعقة كبيرة من العسل

اخلطيهما سوياً حتى تكون سميكة، وضعيه على مناطق النمش واتركيه لمدة 15 دقيقة افعلي هذا مرتين في الأسبوع.