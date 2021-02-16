​​الأوقاف: افتتاح 32 مسجدًا جديدًا في 7 محافظات.. الجمعة

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مصراوي Masrawy

كتب- محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح 32 مسجدًا جديدًا، الجمعة المقبلة ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م (912) مسجدًا حتى تاريخه، في إطار خطة وزارة الأوقاف لعمارة بيوت الله (عز وجل).

وأوضحت في بيان لها، الاثنين، أن المساجد الجديدة هي على النحو التالي :

مديرية أوقاف مرسى مطروح

1- الحرمين – مرسى مطروح – غرب مطروح وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف سوهاج:

2. الرحمن أبو ربع جهينة – إدارة جهينة وزارة الأوقاف

3. ال هاشم – بني عمار – إدارة طهطا وزارة الأوقاف

4. رضوان بك – أم دوما – إدارة طما وزارة الأوقاف

5. الحسينات الشيخ زين الدين – إدارة طهطا وزارة الأوقاف

6. النصيرات نزة الهيش – إدارة جهينة وزارة الأوقاف

7. أبو بكر الصديق نجع شريف الصوامعة – إدارة طهطا وزارة الأوقاف

8. ال خطاب الخنانسة الغربية – إدارة المنشأة جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

9. الهادي – بني حرام – إدارة دار السلام جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

10. الرحمن قرية عرب بني واصل – إدارة ساقلته جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

11. الهدى – بندر الكرمانية جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف الفيوم:

12. الرحمن – أبو جليل قرية الحجر – إدارة الغرق جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

13. محمد حسن – ع السايح – إدارة الغرق قبلي جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

14. الرحمة - الحصري - حلفه – إدارة اطسا جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

15. النزلاوي – إدارة اطسا جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

16. الرحمة – أبو صير – إدارة اطسا جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

17. السعده البحري – إدارة اطسا جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

18. المدينة المنورة – روما – الغرق القبلي جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

19. النور عباس – كحك بحري – إدارة الشواشنه جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

20. محمد يوسف – كحك بحري – إدارة الشواشنه جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

21. مسره – ع مسره – إدارة الشواشنه جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

22. الصعايده البحري – الصعايده – إدارة الشواشنه جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

23. أبو بكر الصديق – الصعايده – إدارة الشواشنه جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

24. مسجد ع ميزار – إدارة الشواشنه جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

25. العتيق بقرية نقاليفة – إدارة سنورس ثاني جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف الشرقية:

26. المسجد الكبير بقرية اسموني مركز فاقوس شرقية جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف كفرالشيخ:

27. رياض الصالحين بقرية كفر الشراعنة – مركز دسوق جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف المنوفية:

28. عصمت السادات – ميت أبو الكوم – مركز تلا جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

29. نصر الدين بناحية دمليج – منوف جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف البحيرة:

30. التوحيد – عزبة رفاعي – الأنشا – الرحمانية جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

31. البحري أبو جبران – قرية أبو جبران - الرحمانية جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

32. عبد الرحمن الديب – عزبة الديب بالنبيرة – إيتاي البارود جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف