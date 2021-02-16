ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة

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إجمالي الإصابات بلغ 174426 من ضمنهم 135349 متعافيًا

أعلنت وزارة الصحة والسكان أمس الاثنين خروج 389 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 135349 حالة حتى أمس الاثنين.

وتفصيلاً، أوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 613 حالة جديدة؛ ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًّا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. لافتًا إلى وفاة 56 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الاثنين هو 174426 حالة، من ضمنهم 135349 حالة تم شفاؤها، و10050 حالة وفاة.