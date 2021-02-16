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بحسب هذه المادة.. يحق لـ"عبدالغني والبلطان" الاستئناف ضد قرار الإيقاف

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بحسب هذه المادة.. يحق لـ"عبدالغني والبلطان" الاستئناف ضد قرار الإيقاف بحسب هذه المادة.. يحق لـ"عبدالغني والبلطان" الاستئناف ضد قرار الإيقاف
بعد الأحداث المثيرة التي شهدها لقاء فريقَيْ النصر والشباب

بحسب هذه المادة.. يحق لـ

أوضحت المادة الـ153 من لوائح لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم أنه يحق الاستئناف ضد الإجراءات المؤقتة الصادرة ضد رئيس نادي الشباب خالد البلطان، والمسؤول في نادي ‫النصر حسين عبدالغني، القاضية بإيقافهما لمدة 15 يومًا حتى اكتمال التحقيقات بعد الأحداث المثيرة التي شهدها لقاء الفريقين، وذلك لدى رئيس لجنة الاستئناف. كشف عن ذلك المحامي والقانوني الرياضي أحمد الأمير.

وكانت لجنة الانضباط قد أعلنت إيقافًا مؤقتًا لمسؤول نادي ‫النصر حسين عبد الغني عن مرافقة الفريق، وحرمان رئيس نادي ‫الشباب خالد البلطان من دخول الملاعب أثناء وقت المباريات 15 يومًا، طبقًا للمادتين الـ149 والـ152 من اللائحة، لحين إكمال التحقيقات، والاستماع للأطراف.

جاء ذلك عقب أحداث "المشادة الكلامية" التي وقعت بين الطرفين أثناء مباراة النصر والشباب مساء الأحد الماضي في ختام الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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