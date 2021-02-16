أخبار عاجلة

سقوط 4 صواريخ "كاتيوشا" داخل قاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين العراقية -
"أسسها عشماوي".. تفاصيل إحالة 5 متهمين في قضية خلية "كتائب الفرقان" -
ليس بينها القاهرة.. ننشر أسماء 20 محافظة في المرحلة الأولى لتطوير الريف المصري -
أول تعليق من "الطيران" بعد قرار الكويت بمنع دخول غير الكويتيين للبلاد -
أول تعليق من علاء مبارك على قرار "استرداد الأموال" بالتسوية مع والد زوجته "مجدي راسخ" -
"متحدث الصحة" يستعرض خريطة الإصابات والمؤشرات الوبائية بالسعودية غدًا -
مناورة وتكتيك تجهز الهلال لمواجهة النصر .. والمعيوف يواصل برنامجه التأهيلي -
البنك المركزي يطلق نظام المدفوعات الفورية: إمكانية التحويل برقم الجوال -
أمانة الجوف تنفِّذ 3658 جولة رقابية وتغلق 568 منشأة لمكافحة كورونا -
انعقاد عمومية جمعية إسناد لرعاية ذوي الإعاقة بـ"شرورة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

بالخرائط.. "التنبؤ بالفيضان" يحذر من أمطار الأربعاء والخميس

Print
بالخرائط.. "التنبؤ بالفيضان" يحذر من أمطار الأربعاء والخميس بالخرائط.. "التنبؤ بالفيضان" يحذر من أمطار الأربعاء والخميس

مصراوي Masrawy

02:00 ص الثلاثاء 16 فبراير 2021

كتب- أحمد مسعد:

حذر مركز التنبؤ بالأمطار، بوزارة الموارد المائية والري، من سقوط أمطار يومي الأربعاء والخميس المقبلين، مطالبًا كافة الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب الأضرار التي قد تنتج عن سقوط الأمطار الغزيرة على السواحل الشمالية.

وأوضح المركز، في بيان له، أنه من المتوقع سقوط أمطار غزيرة غدًا الثلاثاء على السواحل الشمالية الغربية وسواحل الدلتا وتقل شدتها على محافظات الوجه البحري وشمال سيناء والقاهرة وشمال الصعيد.

وأضاف المركز أن التنبؤات تشير إلى سقوط أمطار غزيرة الأربعاء على السواحل الشمالية الشرقية وسواحل الدلتا وتقل شدتها على محافظات الوجه البحري وشمال سيناء وقد تصل إلى القاهرة.

وأعلن المركز نتائج نماذج ومؤشرات هطول الأمطار على المحافظات، كالتالي:

الثلاثاء 16 فبراير:

من المتوقع سقوط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية الغربية وسواحل الدلتا وتقل شدتها علي محافظات الوجه البحري وشمال سيناء والقاهرة وشمال.

الأربعاء 17 فبراير:

من المتوقع سقوط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية الشرقية وسواحل الدلتا.

الخميس 18 فبراير:

أمطار خفيفة على الوجه البحري تصل إلى متوسطة على فترات متقطعة.

أما عن حالة البحرين المتوسط والأحمر، فيكون البحر المتوسط معتدلًا ويميل للاضطراب تدريجيًا أمام الساحل الشمالي الغربي، ويشتد اضطرابه هناك ليلًا، والبحر الأحمر معتدلًا وملائمًا للأنشطة البحرية.

اقرأ أيضًا..

- "إنذار بحري".. إجراءات عاجلة من الأرصاد بشأن موجة الطقس السيئ

- أمطار رعدية وصقيع.. الأرصاد تعلن تعلن الظواهر الجوية من الثلاثاء للخميس

- منخفض جوي قبرصي.. الأرصاد: أمطار غزيرة ورياح مثيرة على هذه المناطق

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ليس بينها القاهرة.. ننشر أسماء 20 محافظة في المرحلة الأولى لتطوير الريف المصري

ليس بينها القاهرة.. ننشر أسماء 20 محافظة في المرحلة الأولى لتطوير الريف المصري

مصرع عروس وإصابة زوجها باختناق بالغاز في بني سويف

مصرع عروس وإصابة زوجها باختناق بالغاز في بني سويف

سقط من الطابق العاشر.. مصرع شاب أثناء عمله في عقار بالبحيرة

سقط من الطابق العاشر.. مصرع شاب أثناء عمله في عقار بالبحيرة

"الشئون الخارجية": مصر حققت إنجازات غير مسبوقة بمنطقة شرق المتوسط

"الشئون الخارجية": مصر حققت إنجازات غير مسبوقة بمنطقة شرق المتوسط

شبكة عيون الإخبارية