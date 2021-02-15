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غلق محميات جنوب سيناء تزامنًا مع تحذيرات هيئة الأرصاد

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غلق محميات جنوب سيناء تزامنًا مع تحذيرات هيئة الأرصاد غلق محميات جنوب سيناء تزامنًا مع تحذيرات هيئة الأرصاد

مصراوي Masrawy

11:39 م الإثنين 15 فبراير 2021

جنوب سيناء - رضا السيد:

أعلنت الإدارة العامة لمحميات جنوب سيناء، اليوم الإثنين، غلق محميات جنوب سيناء أمام استقبال الزائرين لحين إشعار آخر، استجابة لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن موجة الطقس السيئ التي ستتعرض لها المحافظة بدءًا من الغد.

قال محمد قطب، مدير عام الإدارة العامة لمحميات جنوب سيناء، إنه تقرر غلق المحميات وعدم استقبال الزائرين، حرصًا على سلامة الزائرين. وأوضح أن الغلق سيتم بتوقيتات متفاوتة.

ويشمل الغلق محمية رأس محمد، ونبق، ومنطقة البلوهول بمحمية أبو جالوم، ومناطق عين حضرة، ووادي الوشواش، وكانيون سلامة بمحمية طابا، يوم الأربعاء الموافق 17 فبراير الجاري.

وأضاف أنه سيجرى غلق جبل موسى، ووادي جبال، ووادي الأربعين، وادي إطلاح، ووادي التلعة بمحمية سانت كاترين يوم غدٍ الثلاثاء بداية من الساعة ٥ مساءً.

وكشفت النشرة الجوية لهيئة الأرصاد الجوية عن انخفاض حاد في درجات الحرارة غدًا، وصول درجات الحرارة الصغرى بسانت كاترين لـ 2 درجة تحت الصفر.

ووجه الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، مجموعة من النصائح للمواطنين للتعامل مع موجة البرودة التي تبدأ غدًا الثلاثاء وتستمر حتى الخميس.

وتشهد البلاد بداية من الغد موجة برودة تنخفض معها درجات الحرارة بصورة كبيرة حيث تصل الحرارة ليلاً إلى 6 درجات مئوية يصاحبها أمطار ونشاط للرياح تكون مثيرة للأتربة والرمال على بعض المناطق.

وقال شاهين لـ"مصراوي": "ننصح بعدم التعرض المباشر للرياح والأتربة خاصة المدن الجديدة حيث ستكون الحرارة من 6 إلى 8 درجات".

وأضاف مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: بعد الساعة 11 مساء الثلاثاء ينصح بعدم الخروج من المنزل.​

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