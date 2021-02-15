إيقاف زواج طالبة في الإعدادية بسوهاج

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مصراوي Masrawy

سوهاج - عمار عبدالواحد:

أوقفت لجنة حماية الطفل الفرعية في مركز دارالسلام جنوبي محافظة سوهاج، برئاسة المهندس عبدالمنعم عبدالقوي، اليوم الإثنين، إتمام زواج قاصر تبلغ من العمر 15 عامًا.

أوضح أبو السعود الديب، مقرر لجنة الحماية الفرعية بمركز دارالسلام، أن الفتاة التي جرى إيقاف زواجها في مرحلة التعليم الإعدادية، ووالدها رجل مُسن، برر محاولة تزويجها قبل بلوغها السن القانونية خوفًا من العنوسة.

قال مقرر اللجنة إنه جرى أخذ التعهدات الكتابية اللازمة على ولي أمر الفتاة بعدم إتمام زواجها إلا بعد بلوغها السن القانونية (18 عامًا).​