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​وزير البترول: النهوض بقطاع التعدين يتطلب بنية تشريعية أولًا

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​وزير البترول: النهوض بقطاع التعدين يتطلب بنية تشريعية أولًا ​وزير البترول: النهوض بقطاع التعدين يتطلب بنية تشريعية أولًا

مصراوي Masrawy

11:08 م الإثنين 15 فبراير 2021

(مصراوي):

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن قطاع التعدين في ، لم يأخذ نصيبه الكافي من الاهتمام في الفترة السابقة، لعدة أسباب، مضيفًا أنه تم اعتماد خارطة طريق للنهوض بالقطاع من خلال عدد من الإجراءات أولها إقرار عدد من التشريعات الخاصة بالتعدين من خلال مجلس النواب.

وأضاف الملا، خلال اجتماع لجنة الصناعة، اليوم الاثنين، برئاسة المهندس معتز محمد محمود، أن الإطار التشريعي لم يكن يجذب أي مستثمر في القطاع التعدين، بالإضافة إلى العمل على إطار آخر وهو الترويج لقدرات مصر في التعدين، وتم إعداد خريطة جيوليجية استثمارية تم طرحها على العالم والمستمر المحلي وطرحها للسوق العالمي، ونظام التراخيص الجديدة والمزايدات.

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