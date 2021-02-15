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مصراوي Masrawy

كتب - طارق سمير:

شارك عدد من قضاة مصر، مساء الإثنين، في تأبين المستشار الراحل مقبل شاكر، بنادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن.

وأكد المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي قضاة مصر، أن المستشار مقبل شاكر رئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق ورئيس نادي القضاة الأسبق، يُعد شيخ شيوخ القضاة، والأخ والمعلم والصديق، مشيرًا إلى إخلاصه في العمل طوال حياته لصالح القضاء المصري ورفعة شأنه.

أضاف في كلمته، أن الراحل وافته المنية يوم 10 فبراير الجاري بالتزامن مع ذكرى إنشاء نادي القضاة، مشيدًا بدوره العظيم في خدمة القضاة وناديهم، وخير دليل فوزه برئاسة مجلس الإدارة على مدى دورتين متتاليتين.

وأشار المستشار عبد المحسن، إلى أن تاريخ المستشار مقبل شاكر في العمل القضائي والخدمي لزملائه كان مثالًا للنزاهة والحيدة.

بدوره، تطرق المستشار ياسر نصر نائب رئيس محكمة النقض، إلى دور المستشار مقبل شاكر في معركة القضاة ضد محاولات جماعة الإخوان في التدخل في شئون القضاء بإقالة النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، إلى أن باءت محاولاتهم بالفشل بالحفاظ على استقلال القضاء.

وحول محطات حياة المستشار مقبل شاكر، تحدث المستشاران عزت السيد، وعزت خميس مساعدا وزير العدل الأسبقين، عن حياته منذ الميلاد عام 1939 وحتى الوفاة في 2021، وما تضمنها من نباهة في العلم وتفوق ومشاركة في النشاط الطلابي في الجامعة، والتخرج مبكرًا للانخراط في العمل القضائي، حيث عمل معاونًا للنيابة العامة في بني سويف، مرورًا بالمناصب المختلفة وصولًا إلى تعيينه رئيسًا لمجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة النقض، في الفترة من 2006 وحتى 2010، وحصوله على وسام الجمهورية.

وتابعا أن المستشار مقبل شاكر تولى منصب نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ليمتد عمله في الحفاظ على صورة القضاء المصري ومكانته الرفيعة.

شارك في حفل التأبين في نادي قضاة مصر، عددًا من المستشارين والقضاة، الذين عددوا المواقف القضائية للمستشار مقبل شاكر، ودوره في خدمة القضاء المصري والارتقاء بمكانته خلال سنوات عمله رئيسًا لنادي القضاة، ورئيسًا لمجلس القضاء الأعلى.