أخبار عاجلة

"متحدث الصحة" يستعرض خريطة الإصابات والمؤشرات الوبائية بالسعودية غدًا -
مناورة وتكتيك تجهز الهلال لمواجهة النصر .. والمعيوف يواصل برنامجه التأهيلي -
البنك المركزي يطلق نظام المدفوعات الفورية: إمكانية التحويل برقم الجوال -
أمانة الجوف تنفِّذ 3658 جولة رقابية وتغلق 568 منشأة لمكافحة كورونا -
انعقاد عمومية جمعية إسناد لرعاية ذوي الإعاقة بـ"شرورة" -
"أنفوجرافيك" .. الإرشاد الزراعي يصدر 1665 نشاطًا توعويًا في يناير -
التعاون يكشف حجم إصابة ساندرو مانويل ومدة غيابه -
وَهْم المعرفة -
الزميل "نواف الحريص" في القفص الذهبي -
بعد 36 عامًا مع إذاعة القرآن الكريم والفتاوى.. ما الذي أبكي “الرميح” وما رسالته للمذيعين الشباب؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

تركيا تعتقل 718 شخصًا للاشتباه بارتباطهم بحزب العمال الكردستاني

Print
تركيا تعتقل 718 شخصًا للاشتباه بارتباطهم بحزب العمال الكردستاني تركيا تعتقل 718 شخصًا للاشتباه بارتباطهم بحزب العمال الكردستاني

مصراوي Masrawy

10:07 م الإثنين 15 فبراير 2021

أنقرة - (ا ف ب)
اعتقلت الشرطة التركية اليوم الاثنين، 718 شخصًا للاشتباه بارتباطهم بحزب العمال الكردستاني، ويوجد ضمن هؤلاء الموقوفين قياديون في حزب الشعوب الديمقراطي الداعم الأكراد. وتمت الاعتقالات في مداهمات شملت 40 مدينة بالبلاد.

أفادت وزارة الداخلية التركية، أن الشرطة أوقفت 718 شخصًا بينهم قياديون في حزب الشعوب الديمقراطي الداعم للأكراد، للاشتباه بارتباطهم بمتمردي حزب العمال الكردستاني، الذي نسبت إليه أنقرة الأحد "إعدام" 13 تركيًا في العراق.

وقالت الوزارة إنه تم "ضبط عدد كبير من الأسلحة والوثائق والمواد الرقمية الخاصة بالمنظمة الإرهابية خلال مداهمات"، موضحة أن العمليات شملت 40 مدينة في البلاد ولا تزال مستمرة.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد اتهم، الولايات المتحدة بدعم "الإرهابيين" بعدما تم "إعدام" 13 تركيًا في العراق على أيدي متمردي حزب العمال الكردستاني.

وقال أردوغان في خطاب إن تصريحات الولايات المتحدة مؤسفة. تقولون إنكم لا تدعمون الإرهابيين لكنكم بالواقع تقفون إلى جانبهم.

وأعلنت الخارجية الأمريكية أنها "تأسف لمقتل رعايا أتراك"، مشيرة إلى أنها تنتظر تأكيدًا إضافيًا حول ما أعلنته أنقرة عن ظروف مقتلهم.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع عروس وإصابة زوجها باختناق بالغاز في بني سويف

مصرع عروس وإصابة زوجها باختناق بالغاز في بني سويف

سقط من الطابق العاشر.. مصرع شاب أثناء عمله في عقار بالبحيرة

سقط من الطابق العاشر.. مصرع شاب أثناء عمله في عقار بالبحيرة

"الشئون الخارجية": مصر حققت إنجازات غير مسبوقة بمنطقة شرق المتوسط

"الشئون الخارجية": مصر حققت إنجازات غير مسبوقة بمنطقة شرق المتوسط

بعد حادث دهشور.. مصدر بـ"MBC مصر" يوضح موقف عمرو أديب من الظهور في "الحكاية"

بعد حادث دهشور.. مصدر بـ"MBC مصر" يوضح موقف عمرو أديب من الظهور في "الحكاية"

شبكة عيون الإخبارية