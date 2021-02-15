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زعما أنهما على موعد مع "بايدن".. القبض على مسلحَيْن قرب البيت الأبيض

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زعما أنهما على موعد مع "بايدن".. القبض على مسلحَيْن قرب البيت الأبيض زعما أنهما على موعد مع "بايدن".. القبض على مسلحَيْن قرب البيت الأبيض
اعتقلتهما وكالة الخدمة السرية

زعما أنهما على موعد مع

قبض عناصر وكالة الخدمة السرية في الولايات المتحدة على شخصَيْن بتهمة حيازة أسلحة غير مرخصة قرب البيت الأبيض.

وأوضح متحدث باسم الوكالة اليوم الاثنين أنه عند الساعة الخامسة والنصف من يوم 13 فبراير اقترب شخصان من أحد عناصرنا بالقرب من تقاطع شارع بنسلفانيا الذي يقع فيه البيت الأبيض، وذكر أحدهما أن بحوزته مسدسًا؛ فجرى اعتقاله على الفور.

وأضاف بأن الشخص الثاني اعتُقل بعد العثور بحوزته على مسدس غير مسجل وذخيرة في سيارة متوقفة جانبًا، وفقًا لـ" اليوم".

ومن جانبها، ذكرت الشرطة أن الشخصَين اقتربا من عملاء الخدمة السرية معلنَين أنهما "لديهما لقاء مع رئيس الولايات المتحدة جو بايدن، ولديهما رسالة إليه".

وأضافت بأن "بايدن" لم يكن في البيت الأبيض في وقت وقوع الحادث؛ إذ غادر الجمعة الماضية واشنطن متوجهًا إلى كامب ديفيد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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