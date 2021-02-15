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"تقنية بنات جدة" تنظم لقاءً افتراضياً عن التحول الرقمي في الإذاعة

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"تقنية بنات جدة" تنظم لقاءً افتراضياً عن التحول الرقمي في الإذاعة "تقنية بنات جدة" تنظم لقاءً افتراضياً عن التحول الرقمي في الإذاعة
نظمته وحدة الاتصال المؤسسي بالكلية بحضور "العتيبي" و"الحربي"

نظمت وحدة الاتصال المؤسسي بالكلية التقنية الرقمية للبنات بجدة اليوم لقاءً افتراضياً بعنوان "الصوت الرقمي"، بحضور عميدة الكلية التقنية الرقمية للبنات بالرياض هيفاء بنت عبد الله العتيبي؛ واستضافة مدير عام الإدارة العامة للاتصال المؤسسي للتدريب التقني والمهني الدكتورة فوزية بنت حجاب الحربي، وخبير تخصص الوسائط المتعددة وتقنية الويب عضو هيئة التدريب بكلية الاتصالات بجدة إبراهيم بن عبد الله العديني، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للإذاعة.

وقد تم تسليط الضوء على التحول الرقمي في الإذاعة، والبرامج الرقمية المستخدمة، ومجالات عمل المرأة في الإذاعة، ومستقبل التخصصات الرقمية ودورها في دعم الإعلام الرقمي.

وكان اللقاء نقطة انطلاقة لمبادرة التكامل الرقمي والتي تهدف إلى التعاون المشترك بين الكليتين الرقميتين بالرياض وجدة لتحقيق التطلعات الرقمية للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وذلك بمجموعة من الاتفاقيات منها تنفيذ مبادرة المسجد الرقمي، مبادرة غراس، ملتقى رقميون، دورات تأهيلية للمتدربات وتطويرية للمنسوبات والمخيم الكشفي وقالت عميدة الكلية التقنية الرقمية للبنات بجدة المهندسة حياة الغامدي، بأن هذه المبادرات التكاملية تسهم في صناعة جيل رقمي واعد يساهم في نمو الوطن.

وقد شاركت عميدة الكلية التقنية الرقمية للبنات بالرياض تجربتهم في تطبيق السجل المهاري وذكرت أهمية تغذية السجل بالدورات النوعية التي يتطلبها سوق العمل.

بلغ عدد المستفيدين من اللقاء 72 مستفيداً. وكان برعاية مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة فيصل بن عقيل كدسة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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