غير مسبوقة .. موجة صقيع تعصف بالولايات المتحدة

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تحذير 150 مليون أمريكي ووضع خطط تأهب

حذرت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية، اليوم (الاثنين)، من أن موجة برد غير مسبوقة ستجتاح الولايات المتحدة في بداية الأسبوع مصحوبة برياح قطبية ستؤدي إلى انخفاض حاد في درجات الحرارة.

وبيّنت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية، أن أكثر من 150 مليون أمريكي جرى تحذيرهم من الصقيع أو من هطول الأمطار المتجمدة، ووضع خطط تأهب لمواجهة العواصف الثلجية.

وأوضحت أن سبب موجة البرد المفاجئة التي ضربت الولايات المتحدة القارية يعود إلى مزيج من الإعصار القطبي، الذي يحمل درجات حرارة متجمدة والمنخفض النشط مع موجات هطول الأمطار.

وأضافت أنها سجلت انخفاضًا قياسيًا في درجة الحرارة وسيتم تجاوزها خلال موجة الصقيع القطبي هذه.

وتشهد البلاد منذ أيام من الساحل الشرقي إلى الساحل الغربي، سقوط أمطار متجمدة وثلوج وهبوب عاصفة ثلجية، وتأثرت الولايات الجنوبية مثل تكساس التي عادة ما تسجل ارتفاعًا في درجة الحرارة وفقًا لـ"فرانس 24".

وفي وسط البلاد، وصلت درجات الحرارة بالفعل إلى مستويات قياسية خلال عطلة نهاية الأسبوع مع 45 درجة مئوية تحت الصفر في بعض مناطق ولاية مينيسوتا، وهي من أبرد الولايات في البلاد.

أدى تساقط الثلوج إلى انقطاع التيار الكهربائي عن آلاف المنازل، بما في ذلك في ولاية تكساس، حيث تسببت العاصفة الجليدية في حدوث تصادم ضخم للسيارات على طريق سريع بالقرب من دالاس الخميس، مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص على الأقل وإصابة العشرات.

أصدرت سبع ولايات على الأقل، هي ألاباما وأوريغون وأوكلاهوما وكانساس وكنتاكي وميسيسيبي وتكساس تنبيهات عن الطقس.