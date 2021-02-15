أخبار عاجلة

التعاون يكشف حجم إصابة ساندرو مانويل ومدة غيابه -
وَهْم المعرفة -
الزميل "نواف الحريص" في القفص الذهبي -
بعد 36 عامًا مع إذاعة القرآن الكريم والفتاوى.. ما الذي أبكي “الرميح” وما رسالته للمذيعين الشباب؟ -
مخالفات مرورية وتموينية.. جهود الداخلية على مستوى الجمهورية في أسبوع (فيديو) -
"مجتمع رقمي آمن".. الأقصر تشارك في مبادرة وزارة الاتصالات -
رئيس "الرئاسي الليبي": على اللجنة العسكرية تأمين جلسة البرلمان لمنح الثقة للحكومة -
الأول من نوعه.. نقيب الإعلاميين: إلغاء تصريح مزاولة المهنة لـ"تامر أمين" ممتد -
"الإعلاميين": إلغاء تصريح مزاولة المهنة لتامر أمين لمخالفته ميثاق الشرف الإعلامي -
الكويت تمدد قرار منع دخول غير المواطنين إلى البلاد حتى إشعار آخر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

وزير التعليم: نسعى لتعليم الطلاب أصول "الإتيكيت" وكيفية التعامل في المأكل والملبس

Print
وزير التعليم: نسعى لتعليم الطلاب أصول "الإتيكيت" وكيفية التعامل في المأكل والملبس وزير التعليم: نسعى لتعليم الطلاب أصول "الإتيكيت" وكيفية التعامل في المأكل والملبس

مصراوي Masrawy

08:56 م الإثنين 15 فبراير 2021

(مصراوي):

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة لديها منصات رقمية حديثة، تعرض موادًا ومقررات ومناهجًا عبر مجموعة من أكفأ المعلمين، من خلال استديوهات ضخمة تعتمد أحدث أساليب الإضاءة، وعرض المحتوى بشكل جذاب، كالاستديوهات الإعلامية.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع للجنة التعليم في مجلس النواب مع وزير التربية والتعليم طارق شوقي، للاستماع إلى آخر المستجدات فيما يخص قرارات الوزارة الأخيرة، وعرض برنامج الوزير على النواب.

وتابع شوقي بأن الوزارة لديها أيضًا خدمة البث مباشرص، تمامًا كشبكة "نتفليكس" و"شاهد" وغيرها من المنصات الرقمية الحديثة، وهناك إدارة كاملة لضخ وتطوير المحتوى، كما أن الوزارة تسعى لتعليم الطلاب وسط المناهج الدراسية العادية، أصول "الإتيكيت" وكيفية التعامل في المأكل والملبس لتطوير سلوكياتهم بشكل إيجابي على المدى البعيد.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع عروس وإصابة زوجها باختناق بالغاز في بني سويف

مصرع عروس وإصابة زوجها باختناق بالغاز في بني سويف

سقط من الطابق العاشر.. مصرع شاب أثناء عمله في عقار بالبحيرة

سقط من الطابق العاشر.. مصرع شاب أثناء عمله في عقار بالبحيرة

"الشئون الخارجية": مصر حققت إنجازات غير مسبوقة بمنطقة شرق المتوسط

"الشئون الخارجية": مصر حققت إنجازات غير مسبوقة بمنطقة شرق المتوسط

بعد حادث دهشور.. مصدر بـ"MBC مصر" يوضح موقف عمرو أديب من الظهور في "الحكاية"

بعد حادث دهشور.. مصدر بـ"MBC مصر" يوضح موقف عمرو أديب من الظهور في "الحكاية"

شبكة عيون الإخبارية