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بوريس جونسون: التهديد القادم من لا يزال واقعياً للغاية

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بوريس جونسون: التهديد القادم من فيروس كورونا لا يزال واقعياً للغاية بوريس جونسون: التهديد القادم من لا يزال واقعياً للغاية

مصراوي Masrawy

08:21 م الإثنين 15 فبراير 2021

لندن - (أ ش أ):

أكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، ضرورة تسريع الجهود في مكافحة ، قائلاً: إن "التهديد القادم من الفيروس لا يزال واقعياً للغاية".

وأثنى جونسون، في مؤتمر مشترك مع مسؤولين آخرين عُقد اليوم الاثنين، في لندن على "الجهد المذهل" لبرنامج التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا في بلاده.

ووصف جونسون هذه الجهود بـ "الإنجاز الوطني غير المسبوق"، داعياً لاستكمال هذه الجهود، قائلاً: "ليس هناك وقت للراحة".

وأضاف جونسون أن عدد الأشخاص الذين يتلقون العلاج في المستشفى في الوقت الحالي أكبر مما كان عليه خلال الذروة الأولى في أبريل، وأنه لا تزال الإصابات عالية.

وأكد جونسون ضرورة التفاؤل والصبر في الوقت نفسه في ظل هذه الأزمة والتطعيم الجاري.

ودعى جونسون المواطنين إلى البقاء في المنازل، مضيفاً أنه يتمنى أن تعُطى اللقاحات إلى كل شخص تخطى الخمسين عاماً من العمر وذلك بحلول نهاية أبريل القادم.

ولفت رئيس الوزراء البريطاني إلى أنه سيضع "خارطة طريق تخبرنا قدر المستطاع عن الطريق إلى الحياة الطبيعية، وعلى الرغم من أن بعض الأمور غير مؤكدة بشكل كبير إلا أننا نريد لهذا الإغلاق أن يكون الأخير".

وأشار جونسون إلى أنه يريد أن يكون التقدم المُشار إليه "حذراً" و"لا رجوع فيه".

كورونا.. لحظة بلحظة

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مصراوي Masrawy

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