ظريف يؤكد ضرورة تعزيز التعاون بين دول المنطقة لتسوية القضايا

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طهران - (د ب أ)

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، على السياسة المبدئية لإيران في معارضة السياسات القائمة على البلطجة والإكراه، مشددًا على ضرورة تعزيز التعاون بين دول المنطقة في تسوية القضايا والتوصل إلى ترتيبات إقليمية مستقرة.

جاء ذلك لدى استقبال ظريف نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، الذي يزور طهران على وفد رأس رفيع يضم وزير المواصلات في هذا البلد، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وأعرب ظريف عن تهانية لقطر على نجاحاتها الأخيرة في" إنهاء الحصار المفروض"، وشدد على أهمية العلاقات الثنائية مع قطر من وجهة نظر إيران حكومة وشعبا، مؤكدا استعداد إيران لتوسيع التعاون في مختلف المجالات.

وسلط ظريف الضوء على السياسات المبدئية لإيران في معارضة السياسات القائمة على البلطجة والإكراه، مشددًا على ضرورة تعزيز التعاون بين دول المنطقة في تسوية القضايا والتوصل إلى ترتيبات إقليمية ومستقرة، مؤكدًا مدى أهمية العلاقات الثنائية الإيرانية-القطرية في هذا الصدد.

من جانبه، أكد وزير الخارجية القطري استعداد الدوحة لتوسيع العلاقات الثنائية على جميع المستويات بما في ذلك المجال الاقتصادي، وشكر الجمهورية الإسلامية الإيرانية على كل ما قدمته من مساعدات خلال أزمة قطع الرباعي العربي علاقاته مع قطر.

كما شدد محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني على ضرورة تبني المنطقة نهجًا جديدًا وتعاونًا شاملاً، وأعرب عن استعداد قطر لأداء دور رئيسي وفعال في هذا الصدد، معربًا عن أمله في أن يتم حل القضايا العالقة ضمن مبادرات إقليمية وفي أقرب وقت ممكن.