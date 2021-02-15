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مجلس وزراء الداخلية العرب: اعتماد الخدمة المجتمعية كعقوبة بديلة للعقوبة السالبة للحرية

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مجلس وزراء الداخلية العرب: اعتماد الخدمة المجتمعية كعقوبة بديلة للعقوبة السالبة للحرية مجلس وزراء الداخلية العرب: اعتماد الخدمة المجتمعية كعقوبة بديلة للعقوبة السالبة للحرية

مصراوي Masrawy

08:00 م الإثنين 15 فبراير 2021

كتب - علاء عمران؛

يفتتح الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب غدا الثلاثاء المؤتمر العربي العشرين لرؤساء المؤسسات العقابية والإصلاحية.

ويشارك في هذا المؤتمر الذي سيعقد عبر الدائرة التلفزيونية رؤساء المؤسسات العقابية والإصلاحية وممثليهم في الدول العربية، فضلا عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

وسيناقش المؤتمر عددا من الواضيع الهامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها: تجارب الدول الأعضاء في مجال الحد من تفشي داخل المؤسسات العقابية والإصلاحية، وتجاربها في مجال العمل في هذه المؤسسات والجهود المبذولة لتطويرها، وكذلك واقع اعتماد الخدمة المجتمعية كعقوبة بديلة للعقوبة السالبة للحرية في الدول العربية.

كما سيناقش التصنيف النموذجي للمؤسسات العقابية والإصلاحية، وتصور لتصنيف نزلاء هذه المؤسسات، إلى جانب مناقشة مقاييس لتحديد درجة خطورة نزلاء تلك المؤسسات.

وسترفع الأمانة العامة توصيات المؤتمر إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب لاتخاذ مايراه مناسبا بشأنها.

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