بسبب خلافات مالية.. حبس 6 أشخاص متهمين بخطف شخصين وطلب فدية بالجيزة

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بحبس 6 أشخاص متهمين بخطف شخصين، وطلب فدية بسبب خلافات مالية بينهم، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وتلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد تعرض شخصين يرتبطان بعلاقة قرابة للخطف على يد مجهولين، وطلب خاطفيهما مبلغًا ماليًا كفدية مقابل إطلاق سراحهما.

بإجراء التحريات، بإشراف اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تمكن رجال المباحث من تحديد هوية المتهمين وتبين أنهم 6 أشخاص، بينهم مسجلون خطر.

بإعداد كمين للمتهمين، تمكن رجال المباحث من القبض عليهم وتحرير المجني عليهما، وبمواجهة الجناة اعترفوا بارتكاب الواقعة، نتيجة خلافات مالية بينهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.