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بعد الانتصار التاريخي على الهلال .. مدرب ضمك : هزمنا ريال مدريد آسيا

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قل إنه تفوق على فريق تزيد قيمته على 100 مليون يورو

بعد الانتصار التاريخي على الهلال .. مدرب ضمك : هزمنا ريال مدريد آسيا

قال المدير الفني لفريق ضمك الأول لكرة القدم، الكرواتي كريشمير ريزتش إن فريقه هزم ريال مدريد آسيا (ويعني الهلال السعودي)، خلال حديثه مع الصحافة الكرواتية بعد قيادته ضمك لانتصار تاريخي أمام الهلال بهدف دون رد، أمس الأحد، في ختام الجولة 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.
وزاد مدرب ضمك في تصريحات لصحيفة "دالماتينسكي" الكرواتية، الاثنين: "لمن لا يعرف الهلال، فقد فاز بدوري أبطال آسيا 2019، وهو الفريق الأكثر حصدًا للألقاب في ".
وأضاف "ريزتش" لصحيفة بلاده: "الهلال فريق تزيد قيمته على 100 مليون يورو، يُطلق عليهم اسم ريال مدريد الآسيوي، وقد تم اختيارهم كأفضل نادٍ في آسيا في القرن الماضي. بالنسبة لنا، كانت تلك المباراة عمليًا فرصتنا الأخيرة للاستمرار في الصراع من أجل البقاء، نحن نقاتل حتى آخر لحظة".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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