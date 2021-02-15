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السودان.. التضخم يتخطى 300% في يناير

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السودان.. التضخم يتخطى 300% في يناير السودان.. التضخم يتخطى 300% في يناير
وضع أمام تحد كبير

السودان.. التضخم يتخطى 300% في يناير

أعلن الجهاز المركزي للإحصاء السوداني، اليوم (الاثنين)، أن معدل التضخم تجاوز 300 في المئة؛ ما يضع الحكومة الجديدة التي شكّلت الأسبوع الماضي والمعنية بالتصدي لأزمة اقتصادية تسببت مؤخراً باحتجاجات شعبية، أمام تحد كبير.

وأوضح الجهاز المركزي للإحصاء في نشرة صحفية، أن معدل التضخم سجل 304,22 في المئة لشهر يناير (كانون الثاني) 2021 مقارنة بـ269,33 في المئة لشهر ديسمبر (كانون الأول) 2020.

وأرجع الجهاز المركزي، الارتفاع إلى زيادة في المواد الغذائية، أدت إلى قيام تظاهرات في اجزاء مختلفة من البلاد، وفقاً لـ"فرانس 24".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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