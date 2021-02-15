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وزيرا خارجية اليونان وأمريكا يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية بين البلدين

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وزيرا خارجية اليونان وأمريكا يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية بين البلدين وزيرا خارجية اليونان وأمريكا يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية بين البلدين

مصراوي Masrawy

07:45 م الإثنين 15 فبراير 2021

أثينا - (أ ش أ):

بحث وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، هاتفيا اليوم الإثنين مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكين، العلاقات الثنائية بين البلدين .

وذكرت وزارة الخارجية اليونانية - في بيان لها أوردته صحيفة "كاثمريني" اليونانية في نسختها باللغة الإنجليزية - أن الوزيرين ناقشا خلال الاتصال الهاتفي سبل تعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين وبشكل خاص في مجالي الطاقة والدفاع.

وأشار ديندياس إلى تطورات الأوضاع خارج البلاد، ومن بين ذلك الأوضاع في ليبيا وسوريا ومنطقة شرق البحر المتوسط، كما ناقشا الأنشطة التركية في المنطقة.

يُذكر أن هذا الاتصال الهاتفي هو الأول بين الوزيرين منذ تولي بلينكين منصبه كوزير خارجية الولايات المتحدة.

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