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وزير التعليم لـ"البرلمان": إعلان جداول امتحانات النقل خلال أيام

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وزير التعليم لـ"البرلمان": إعلان جداول امتحانات النقل خلال أيام وزير التعليم لـ"البرلمان": إعلان جداول امتحانات النقل خلال أيام

مصراوي Masrawy

08:09 م الإثنين 15 فبراير 2021

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه تم الانتهاء من جدول امتحانات الصف الأول والصف الثاني الثانوي، ليبدأ من 27 فبراير إلى 9 مارس، لافتًا إلى أن امتحانات الترم الثاني ستكون على 3 مراحل في المنزل حتى يتم التفرغ للشهادات العامة.

جاء ذلك خلال لقاء وزير التربية والتعليم بلجنة التعليم بمجلس النواب برىاسة سامى هاشم اليوم.

وقال الوزير: "انتهينا من جداول النقل وستعلن خلال أيام ومن يريد عدم دخول الامتحانات فهذا قراره، والمطلوب أن يقدم إقرار وجميع الخيارات متاحة لكن لا يمكن أن أفرض رأى واحد على 20 مليون".

وتابع شوقي: "منصة مدرستنا وحصص يشرف عليها محترفين وتم تصوير أفلام وإضاءة وشغل محترفين.. ومكتبة ذاكر مهمة وهناك القنوات التعليمة التليفزيونية والكتب الإلكترونية تفاعلية وفيها صوت وصورة"، مؤكدًا أن التلاميذ من الصف الرابع الابتدائي حتى الثانوية لابد أن يكون لديهم وسيلة إلكترونية.

يذكر أن رئيس مجلس النواب قد أحال بيان وزير التعليم الذي عرضه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب يوم 20 يناير إلى لجنة التعليم لإعداد تقرير عنه يعرض بالجلسة العامة.

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