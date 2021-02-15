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يتابع الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية وسط وشمال سيناء

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السيسي يتابع الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية وسط وشمال سيناء يتابع الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية وسط وشمال سيناء

مصراوي Masrawy

07:52 م الإثنين 15 فبراير 2021

(مصراوي):

اجتمع الرئيس عبدالفتاح ، اليوم الاثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، والسيد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية وسط وشمال سيناء، خاصة ما يتعلق باستصلاح وزراعة الأراضي بالمياه المنصرفة من محطة بحر البقر.

واطلع الرئيس على الخطوات التنفيذية المتعلقة بتوفير ونقل المياه من المصرف إلى الأراضي المستهدف زراعتها في وسط وشمال سيناء، ومختلف تفاصيل المشروع، خاصةً مساحات الأراضي المستهدفة، ومحطات الرفع وخطوط نقل مياه الري ومساراتها المختلفة، فضلاً عن محطات التغذية الكهربائية وخطوط نقل الكهرباء.

ووجه الرئيس بتحقيق التنسيق والتكامل بين جهات الدولة، لا سيما قطاعات العمل المشترك من الري والزراعة، للإسراع في الخطوات التنفيذية لهذا المشروع الاستراتيجي، ولمردوده المهم على جهود الدولة في التنمية الشاملة لشبه جزيرة سيناء.

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مصراوي Masrawy

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