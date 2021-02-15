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موجة برد تغرق 400 ألف مكسيكي في الظلام

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موجة برد تغرق 400 ألف مكسيكي في الظلام موجة برد تغرق 400 ألف مكسيكي في الظلام
"أوبرادور" توقع حل المشكلة بسرعة

موجة برد تغرق 400 ألف مكسيكي في الظلام

ذكر رئيس المكسيك أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، اليوم (الاثنين)، أن المكسيك تعمل على إصلاح انقطاع التيار الكهربائي الذي أصاب نحو 400 ألف مستخدم، وسببه موجة برد في شمال البلاد.

وأضاف "أوبرادور" في مؤتمر صحفي دوري، أنه يتوقع حل الانقطاع بسرعة.

ووسط سوء الأحوال الجوية، بينت شركة تشغيل الكهرباء الوطنية على "تويتر"، أن الانقطاع حدث بسبب نقص الغاز الطبيعي وبعض مشاكل النقل.

في أواخر ديسمبر، أدى انقطاع التيار في الشبكة المكسيكية إلى انقطاع التيار الكهربائي عن 10.3 مليون مستخدم لمدة تصل إلى ساعتين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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