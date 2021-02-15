الرياض: وقف التعاقد مع أي شركة أجنبية لها مقر إقليمي في غير المملكة بدءا من 2024

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مصراوي Masrawy

وكالات:

تعتزم السلطات السعودية، وقف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة اعتبارا من العام 2024.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، عن مصدر مسؤول لم تسمه، اليوم الاثنين قوله إن "الجهات الحكومية ستوقف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة ابتداء 2024م".

وأضاف المصدر أن "القرار يشمل الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها".

وأشار المصدر إلى أن "تلك الخطوة تأتي تحفزا لتطويع أعمال الشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها تعاملات مع حكومة المملكة والهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها، وسعيا نحو خلق الوظائف والحد من التسرب الاقتصادي ورفع كفاءة الإنفاق وضمان أن المنتجات والخدمات الرئيسية التي يتم شراؤها من قبل الأجهزة الحكومية المختلفة يتم تنفيذها على أرض المملكة وبمحتوى محلي مناسب".