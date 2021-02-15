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"إنذار بحري".. إجراءات عاجلة من الأرصاد بشأن موجة الطقس السيئ

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"إنذار بحري".. إجراءات عاجلة من الأرصاد بشأن موجة الطقس السيئ "إنذار بحري".. إجراءات عاجلة من الأرصاد بشأن موجة الطقس السيئ

مصراوي Masrawy

07:33 م الإثنين 15 فبراير 2021

كتب- محمد نصار:

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه تقرر تعليق الأنشطة في البحرين الأحمر والمتوسط خلال فترة الطقس السيئ.

وتشهد البلاد بداية من الغد موجة برودة تنخفض معها درجات الحرارة بصورة كبيرة حيث تصل الحرارة ليلًا إلى 6 درجات مئوية يصاحبها أمطار ونشاط للرياح تكون مثيرة للأتربة والرمال على بعض المناطق.

وأضاف شاهين لـ"مصراوي" اليوم الاثنين، أن ارتفاع الموج في البحر المتوسط 6 أمتار، بينما يكون 4 أمتار في البحر الأحمر.

وأشار مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، إلى أنه تقرر أيضًا تعليق السفر على الطرق السريعة.

ولفت إلى وجود غزارة في الأمطار على السواحل الشمالية بالكامل، تكون متوسطة إلى خفيفة على القاهرة في مناطق متفرقة.

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