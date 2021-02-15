أخبار عاجلة

الكويت تمدد قرار منع دخول غير المواطنين إلى البلاد حتى إشعار آخر -
الصحة العالمية: أكثر من 100 ألف وفاة و3.8 ملايين إصابة بكورونا في إفريقيا -
وزير الخارجية الإماراتي يبحث مع وزير الصناعة الروسي سبل تعزيز التعاون -
البنك المركزي يطلق نظام المدفوعات الفورية: إمكانية التحويل برقم الجوال -
أمانة الجوف تنفِّذ 3658 جولة رقابية وتغلق 568 منشأة لمكافحة كورونا -
انعقاد عمومية جمعية إسناد لرعاية ذوي الإعاقة بـ"شرورة" -
مصرع عروس وإصابة زوجها باختناق بالغاز في بني سويف -
القبض على المنتج التليفزيوني "محمد مشيش" خلال حملة أمنية في شبرا الخيمة -
"سر سترة نجاة".. تفاصيل العثور على جثمان ضحية "لنش بورسعيد" في غزة -
محافظ شمال سيناء يتفقد آثار الأمطار في ميادين العريش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي: العنصرية والكراهية مترابطتان.. وهذا الفرق بينهما

Print
الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي: العنصرية والكراهية مترابطتان.. وهذا الفرق بينهما الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي: العنصرية والكراهية مترابطتان.. وهذا الفرق بينهما
قال إن تاريخ العنصرية في المجتمع البشري يعود إلى رفض إبليس السجود لآدم عليه السلام

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي: العنصرية والكراهية مترابطتان.. وهذا الفرق بينهما

تداول مغردون مقطع للأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، خلال لقائه في برنامج "في الآفاق" الذي يُبث عبر قناة إم بي سي؛ إذ سلط الضوء على هذه القضية الخطيرة، وارتباط العنصرية بالكراهية، وبشكل خاص في الأطروحات المعاصرة.

وتناول الشيخ "العيسى" الفرق بين الكراهية والعنصرية، وبيّن أن الكراهية تولّد العنصرية بشكل تلقائي، بينما العنصرية ينتج منها في الغالب الكراهية، ولكن ليس دائمًا. معرفًا العنصرية قائلاً: "العنصرية هي الاعتقاد بأن الانتماء العرقي أو المهني أو نحو ذلك يكسب في حد ذاته تفوقًا وعلوًّا على الآخرين".

واعتبر أمين رابطة العالم الإسلامي أن تاريخ العنصرية في المجتمع البشري يعود إلى رفض إبليس السجود لآدم عليه السلام عندما أمره الله بذلك: {قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ ۖ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ}. مؤكدًا أن الدين الإسلامي -كما هو اسمه وتحيته- هو السلام، وكما هي أقوال وأعمال أتباعه الحقيقيين، قائلاً: "نحن نقول لمن نلتقيه (السلام عليكم)".

وحول مواجهة العنصرية والكراهية وعلاجها أوضح الشيخ الدكتور محمد العيسى أن ذلك يتم بعلاج الأمراض النفسية وتحولاتها الفكرية والاجتماعية، التي أفضت إلى عُقَد نفسية لدى الأفراد والمجتمعات، وذلك عن طريق المؤسسات التعليمية والأسرية، إضافة إلى منصات التأثير الديني والإعلامي والفكري، إلى جانب المختصين في علم النفس والاجتماع.

وحدّد الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الوسائل الكفيلة بحماية المجتمعات والأفراد من انتشار هذا الداء العضال، وتتمثل في البداية في منع أي مظهر من مظاهر العصبية والعنصرية والكراهية، ومن ذلك التحفظ على تكتلاتها في المجتمعات، وسلبيات أصواتها وشعاراتها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مخالفات مرورية وتموينية.. جهود الداخلية على مستوى الجمهورية في أسبوع (فيديو)

مخالفات مرورية وتموينية.. جهود الداخلية على مستوى الجمهورية في أسبوع (فيديو)

سعودي يتحرش بفتاة في الشارع ورد فعل عنيف من شرطي... فيديو

سعودي يتحرش بفتاة في الشارع ورد فعل عنيف من شرطي... فيديو

قتيل وجرحى بانفجار سيارة في مدينة الباب السورية .. بالفيديو

قتيل وجرحى بانفجار سيارة في مدينة الباب السورية .. بالفيديو

بالفيديو| أمين الفتوى يوضح هل تحديد نوع الجنين يعارض علم ما في الأرواح

بالفيديو| أمين الفتوى يوضح هل تحديد نوع الجنين يعارض علم ما في الأرواح

شبكة عيون الإخبارية