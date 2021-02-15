الاتفاق: عودة "مبولحي" والغامدي للتدريبات الجماعية قبل موقعة الهلال

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عاد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق الجزائري رايس مبولحي للتدريبات، بعد أن أنهى برنامجه العلاجي بعد تعرضه للإصابة في وقت سابق، وبدأ مبولحي تدريباته بشكل منفرد قبل الالتحاق بالتدريبات الجماعية.

وفي سياق متصل واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته مساء اليوم الاثنين على ملعب عبد الله الدبل بنادي الاتفاق تحضيراً لمواجهة الهلال "دورياً" الخميس المقبل على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز.

وكان التدريب الذي قاده المدرب الوطني خالد العطوي قد شهد انتظام حامد الغامدي بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي تعرض لها قبل 3 أسابيع، واشتمل المران على تدريبات لياقية بالكرة ثم قسم العطوي لاعبي الفريق إلى 3 مجموعات لتطبيق عدد من الجمل التكتيكية، واختتم التدريب بمناورة تكتيكية.