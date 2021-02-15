الأمن يضبط 4 تشكيلات عصابية للإتجار بالنقد الأجنبي وغسل الأموال

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لضبط جرائم غسل الأموال، والنصب والاحتيال على المواطنين، وتزوير المحررات الرسمية، والاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي على مستوى الجمهورية.

وأسفرت الجهود عن ضبط 3 تشكيلات عصابية بالمنوفية والشرقية وجنوب سيناء؛ لقيامهم بغسل 50 مليون جنيه من حصيلة نشاطهم في تجارة المخدرات، وضبط تشكيل عصابي لقيامه بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي بتعاملات بلغت 23 مليون جنيه بنطاق محافظة المنيا.

كما نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط عاطل لقيامه بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بعملاء البنوك واستخدامها في عمليات شراء من مواقع التسوق الإلكتروني.