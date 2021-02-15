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جازان.. إجراء عملية لاستئصال ورم من دماغ مريض

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جازان.. إجراء عملية لاستئصال ورم من دماغ مريض جازان.. إجراء عملية لاستئصال ورم من دماغ مريض
تمت وهو في حالة وعي كامل

جازان.. إجراء عملية لاستئصال ورم من دماغ مريض

تمكن بفضل الله فريق جراحة المخ والأعصاب بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان من إزالة ورم بحجم 4*3*5 سم من مخ مريض وهو في حالة وعي كامل.

وأوضحت صحة جازان أن المريض كان يعاني من صداع شديد وتشنجات وضعف بسيط في الجهة اليمنى من الجسم، وأظهرت الفحوصات الإشعاعية وجود ورم يقع في داخل وسط الدماغ ملاصق لمركز التحكم في حركة الشق الأيمن من الجسم وكذلك النطق ويبلغ حجمه 4*3*5 سم.

وبينت أن الفريق الطبي قام بإجراء العملية الجراحية والتي استمرت 6 ساعات، وجرى خلالها استئصال الورم باستخدام جهاز مراقبة الاستجابات الفسيولوجية العصبية المستمر، بينما كان المريض في حالة وعي ومتجاوباً أثناء العملية للحد من حدوث أي مخاطر لوظائفه الحركية أو للنطق لا قدر الله، وتكللت العملية بالنجاح بفضل الله وغادر المريض المستشفى دون مضاعفات تذكر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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