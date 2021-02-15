أخبار عاجلة

الكويت تمدد قرار منع دخول غير المواطنين إلى البلاد حتى إشعار آخر -
الصحة العالمية: أكثر من 100 ألف وفاة و3.8 ملايين إصابة بكورونا في إفريقيا -
وزير الخارجية الإماراتي يبحث مع وزير الصناعة الروسي سبل تعزيز التعاون -
البنك المركزي يطلق نظام المدفوعات الفورية: إمكانية التحويل برقم الجوال -
أمانة الجوف تنفِّذ 3658 جولة رقابية وتغلق 568 منشأة لمكافحة كورونا -
انعقاد عمومية جمعية إسناد لرعاية ذوي الإعاقة بـ"شرورة" -
مصرع عروس وإصابة زوجها باختناق بالغاز في بني سويف -
القبض على المنتج التليفزيوني "محمد مشيش" خلال حملة أمنية في شبرا الخيمة -
"سر سترة نجاة".. تفاصيل العثور على جثمان ضحية "لنش بورسعيد" في غزة -
محافظ شمال سيناء يتفقد آثار الأمطار في ميادين العريش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

بوتين وبن سلمان يبحثان هاتفيًا صفقة "أوبك بلس" وملفات إقليمية

Print
بوتين وبن سلمان يبحثان هاتفيًا صفقة "أوبك بلس" وملفات إقليمية بوتين وبن سلمان يبحثان هاتفيًا صفقة "أوبك بلس" وملفات إقليمية

مصراوي Masrawy

06:57 م الإثنين 15 فبراير 2021

موسكو 15 شباط/فبراير (د ب أ)

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين اتصالاً هاتفيًا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بحث الطرفان فيه سير صفقة "أوبك بلس".

وجاء في بيان صادر عن الرئاسة الروسية "كرملين" أن الطرفين أكدا تطلع والسعودية إلى مواصلة التنسيق المكثف للحفاظ على استقرار أسواق الطاقة.

وذكر البيان، الذي نقله موقع قناة "أ ر تي العربية" الروسية، أن بوتين بحث مع ولي العهد السعودي تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، ولاسيما في ضوء الذكرى الـ95 لقيام العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأعرب الجانبان عن اهتمام موسكو والرياض بتعزيز التعاون في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية.

كما تناول الاتصال مكافحة جائحة كورونا، وإمكانية استخدام لقاحات روسية مضادة لفيروس كورونا في .

كما ذكر البيان أن بوتين وبن سلمان تناولا أيضًا الملفات الإقليمية وخاصة الأوضاع في سوريا ومنطقة الخليج.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصرع عروس وإصابة زوجها باختناق بالغاز في بني سويف

مصرع عروس وإصابة زوجها باختناق بالغاز في بني سويف

سقط من الطابق العاشر.. مصرع شاب أثناء عمله في عقار بالبحيرة

سقط من الطابق العاشر.. مصرع شاب أثناء عمله في عقار بالبحيرة

"الشئون الخارجية": مصر حققت إنجازات غير مسبوقة بمنطقة شرق المتوسط

"الشئون الخارجية": مصر حققت إنجازات غير مسبوقة بمنطقة شرق المتوسط

بعد حادث دهشور.. مصدر بـ"MBC مصر" يوضح موقف عمرو أديب من الظهور في "الحكاية"

بعد حادث دهشور.. مصدر بـ"MBC مصر" يوضح موقف عمرو أديب من الظهور في "الحكاية"

شبكة عيون الإخبارية