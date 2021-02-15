الاتحاد الأوروبي يؤكد دعمه لإجراء الانتخابات الفلسطينية

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مصراوي Masrawy

رام الله - (د ب أ)

أكد ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين سفين كون فون بورجسدورف، اليوم الاثنين، على دعم التكتل لإجراء الانتخابات الفلسطينية .

وأعلن بورجسدورف في بيان عقب اجتماعه مع محمود العالول نائب رئيس حركة "فتح" في رام الله، استعداد الاتحاد الأوروبي لتوفير الرقابة والدعم الفني للجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية.

كما أكد متابعة الاتحاد الأوروبي واهتمامه بالانتخابات الفلسطينية.

من جهته، أكد العالول إصرار فتح على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية لما لها من أهمية على صعيد الوضع الداخلي الفلسطيني "الذي يحتاج إلى تحقيق وحماية الوحدة الوطنية لمواجهة التحديات والمخاطر التي تواجه القضية الفلسطينية".

وشدد على أن إجراء الانتخابات "حماية لقيم الديمقراطية التي تؤمن بها حركة فتح كحركة تحرر وطني، وتمثيل لجيل لم يمارس حقه الديمقراطي بالانتخاب والترشح، الذي غيبت عنه هذه العملية لأكثر من خمسة عشر عامًا".

كما أكد العالول أهمية توفير كافة أشكال الدعم التي تحتاجها العملية الانتخابية، وإرسال مراقبين دوليين للإشراف على الاقتراع، مطالبا بالضغط على إسرائيل لتمكين الفلسطينيين في مدينة القدس من المشاركة بالانتخابات، سواء بالترشح أو الاقتراع.

وفي وقت لاحق، اجتمع بورجسدورف مع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني، الذي أكد أن كافة القوى السياسية والمجتمعية الفلسطينية لديها الإرادة لإنجاح العملية الانتخابية.

وقال مجدلاني في بيان إن الانتخابات "ضرورة للنظام السياسي الفلسطيني وصولا لتحقيق الوحدة الوطنية، وإجراء الانتخابات التشريعية والتحضيرات لها تجري وفق ما هو محدد لتجديد بنية النظام السياسي الفلسطيني والشرعية للنظام السياسي".

وأشار مجدلاني إلى ضرورة ممارسة الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي الضغط على إسرائيل "بعدم وضع العراقيل أمام الانتخابات وتحديدا في مدينة القدس وتوفير الأجواء التي من شأنها انجاح العملية الديمقراطية في دولة فلسطين".

وأعلنت الفصائل الفلسطينية الأسبوع الماضي اتفاقها على آليات إجراء الانتخابات العامة في محادثات أجرتها يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين في القاهرة برعاية مصرية.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أصدر منتصف الشهر الماضي مرسوما بإجراء انتخابات تشريعية في مايو المقبل ورئاسية في يوليو وذلك لأول مرة منذ عام 2006.