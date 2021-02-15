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الصحة العالمية توافق على الاستخدام الطارئ للقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا

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الصحة العالمية توافق على الاستخدام الطارئ للقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا الصحة العالمية توافق على الاستخدام الطارئ للقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا

مصراوي Masrawy

06:47 م الإثنين 15 فبراير 2021

وكالات:
أعلنت منظمة الصحة العالمية، إجازة الاستخدام الطارئ للقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا المستجد.
وقال مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، إنه تم رصد انخفاضا في أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في العالم للأسبوع الخامس على التوالي.
وكانت أعلنت الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، وصول أولى دفعات لقاح "أسترازينيكا-أوكسفورد"، نهاية الشهر الماضي.
ةأعلنت الهيئة التعاقد مع شركتين "R-pharma" و"Serum Institute"، المصنعتين للقاح "أسترازينيكا/أكسفورد"؛ للحصول على 20 مليون جرعة؛ بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح بتوفير احتياجات المصريين من لقاحات كورونا.
وتدرس هيئة الدواء المصرية، حالياً الأوراق والإجراءات اللازمة لتسجيل لقاحين جديدين مضادين لفيروس كورونا للاستخدام الطارئ محلياً، الأول لشركة "أسترازينيكا" الذي تطوره بالاشتراك مع جامعة أكسفورد، والثاني "سبوتنيك V" الروسي.ش

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