وزير الأوقاف: سنغلق الباب أمام "نساء الإخوان".. ومسابقات القرآن تشترط فهم النصوص

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

(مصراوي):

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن الوزارة ستغلق الباب أمام نساء جماعة الإخوان، وتحركاتهن في الدعوة من خلال الاستعانة بعدد من الواعظات، حيث سيتم تخصيص زي موحد لهن.

وأكد الوزير خلال اجتماع اللجنة الدينية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن الوزارة لا تبرم أي اتفاقيات مع المقاولين لبناء مساجد جديدة، إلا بعد التأكد من توافر عدد من الاشتراطات منها تركيب اللمبات الموفرة وقطع مياه الشرب الموفرة.

وفيما يتعلق بتساؤلات النواب، بشأن اعتماد الأطفال على حفظ القرآن دون الفهم، أكد جمعة أن كل المسابقات التي تطلقها الوزارة تقوم على فهم مقاصد القرآن، ولا يتم عمل أي مسابقة سواء على مستوى تعيين الأئمة أو الخطباء إلا بإجراء اختبارات فهم المقاصد مع الحفظ.

وتابع: "لابد أن ننتقل من مناهج الحفظ والتلقين إلى مناهج الفهم والتفكير".

وأكد الوزير أن الدولة تعتمد على منهج تطبق نظام التقييم الشمولي، مثلما يحدث في المدارس اليابانية، لافتًا إلى أن ذلك النظام انعكس بصورة إيجابية على بناء الشخصية الثقافية.

وأكد الوزير ردًا على ما طرحه أحد النواب، حول عدم الاستعانة بخريجي الأزهر في مساجد الوادي الجديد، قائلًا إنه عندما كان يطرح مسابقات لتعيين الأئمة في محافظتي مطروح والوادي الجديد، كان عدد المتقدمين قليل بسبب عدم وجود كليات لجامعة الأزهر بتلك المحافظتين.