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"بطاقة 6 ملايين متر3".. يوجّه بإنشاء محطة معالجة الصرف الزراعي بمنطقة الحمام

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"بطاقة 6 ملايين متر3".. السيسي يوجّه بإنشاء محطة معالجة الصرف الزراعي بمنطقة الحمام "بطاقة 6 ملايين متر3".. يوجّه بإنشاء محطة معالجة الصرف الزراعي بمنطقة الحمام

مصراوي Masrawy

06:32 م الإثنين 15 فبراير 2021

(مصراوي):

اجتمع الرئيس عبدالفتاح ، اليوم الاثنين، مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء عصام جلال مدير إدارة المياه بالهيئة الهندسية، بحضور كلٍ من المهندس أسامة بشاي رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم، والمهندس حسن علام رئيس مجلس إدارة شركة أبناء علام، والمهندس سيد فاروق عضو مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والمهندس كريم مدور رئيس مجلس إدارة شركة متيتو.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة إجراءات إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الزراعي بمنطقة الحمام.

ووجّه الرئيس بالبدء الفوري في إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الزراعي بمنطقة الحمام بالساحل الشمالي، وذلك بطاقة 6 ملايين متر مكعب من المياه يوميًا، حيث سيتم تجميع ونقل مياه المصارف الزراعية بمنطقة شمال الدلتا إلى محطة المعالجة بالحمام عن طريق شق مسار بطول 120 كم، بهدف استصلاح وزراعة حوالي 500 ألف فدان غرب الدلتا، في إطار استراتيجية الدولة للتوسع في الرقعة الزراعية على مستوى الجمهورية، وتطوير منطقة الصحراء الغربية، وتكوين مجتمعات زراعية وسكانية جديدة ترتكز على الإنتاج والتصنيع الزراعي.

واستعرض الاجتماع كافة تفاصيل إنشاء محطة معالجة المياه بمنطقة الحمام من قبل تحالف كبرى شركات المقاولات المكون من كل من أوراسكوم، وأبناء علام، والمقاولون العرب، ومتيتو.

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مصراوي Masrawy

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