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عرضا طفلتهما الرضيعة للبيع.. حبس ربة منزل وزوجها في شبرا الخيمة

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عرضا طفلتهما الرضيعة للبيع.. حبس ربة منزل وزوجها في شبرا الخيمة عرضا طفلتهما الرضيعة للبيع.. حبس ربة منزل وزوجها في شبرا الخيمة

مصراوي Masrawy

06:14 م الإثنين 15 فبراير 2021

القليوبية - أسامة علاء الدين:

قررت نيابة قسم أول شبرا الخيمة، اليوم الإثنين، حبس ربة منزل وزوجها 4 أيام على ذمة التحقيقات، لعرضهما طفلتهما الرضيعة، عمرها 6 أشهر، للبيع مقابل 50 ألف جنيه، وقررت النيابة تسليم الطفل لأحد أفراد عائلة الأم لرعايته.

وطلبت النيابة، إجراء تحليل "dna" على الطفلة، للتأكد من نسبها للمتهمة وزوجها وبيان ما إذا كانت ابنتهما من عدمه.

بداية الواقعة كانت عندما تلقى المقدم أحمد عصر، رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، معلومات تفيد باتفاق أم مع شخص على بيع طفل بعلم زوجها.

جرى عرض المعلومات على اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، وتبين من تحريات العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، أن المتهمة وزوجها اتفقا مع أحد الأشخاص على بيع طفلتهما الرضيع مقابل 50 ألف جنيه، واتفقا معه على التقابل بمحطة مترو شبرا الخيمة.

جرى القبض عليهما واعترفا بارتكابهما الواقعة، وجرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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